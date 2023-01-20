Вимоги, яких має дотримуватися Україна, є структурними в контексті контролю використання коштів, які надає Євросоюз.

Меморандум про взаєморозуміння, який підписали Україна та Європейський Союз, передбачає виконання нашою державою певних вимог для отримання макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 році.

Про це сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону. Вона зазначила, що меморандум було підписано незадовго до отримання до держбюджету першої частини із програми макрофінансової допомоги.

"Кожен квартал дії цього меморандуму і отримання відповідних коштів мають суміщатися з дотриманням Україною певних вимог. Ці вимоги є структурними в контексті контролю використання коштів, довіри і прозорості використання коштів, які надає Європейський Союз", - сказала вона.

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За словами Стефанішиної, ці вимоги стосуються "питань верховенства права та антикорупції, фінансових моментів, фіскальної політики, економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в державний бюджет".

"На кожен квартал розрахована певна кількість заходів по кожному з блоків. Ці пункти були узгоджені і Україною, і Європейською комісією, тобто, ми, як країна, взяли на себе зобов'язання у встановлені строки ці завдання реалізувати. І, відповідно, розуміючи, що ці кошти, в першу чергу, виживання нашої країни, наших громадян, ці зобов'язання будуть дотримані", - сказала вона.

Фінансова допомога для України

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. 2 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна невдовзі почне отримувати у вигляді щомісячних траншів макрофінансову підтримку з цього пакету допомоги.

16 січня виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з метою надання Україні фінансування у 2023 році. Протягом 2023 року ця допомога має скласти загалом 18 млрд євро.

17 січня Європейська комісія виплатила Україні перші 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро. Президент Володимир Зеленський подякував ЄС за отриманий Україною перший транш з нової програми макрофіну.

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