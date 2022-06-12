Росія "не зацікавлена" в цьому, кажуть джерела видання.

Україна не виключає обміну засуджених у так званій "ДНР" до смертної кари британців Шона Піннера і Ейдена Асліна на кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє британський таблоїд Sunday Express з посиланням на неназвані джерела в українській столиці.

"Питання цих людей обговорювалося цього тижня з міністеркою закордонних справ Ліз Трасс. Ми співпрацюємо, хочемо висловити подяку Великобританії, і обов'язково розглянемо обмін на Медведчука", - додало джерело в уряду.

За інформацією видання, Україна була б готова до такого обміну, але вважає, що Росія "не зацікавлена" в цьому.

Джерела, близькі до уряду в Києві, підтвердили, що щодо їх обміну "нічого не обговорювалося".

Опитані виданням експерти вказали на ще один сценарій розвитку подій, який ще може врятувати їм життя, - формальну анексію "ДНР" Росією. Йдеться про те, що Росія фактично заборонила смертну кару в 1996 році, а маріонетки Кремля в "ДНР" напередодні заявляли про необхідність узгодження законодавства.

Ейден Аслін, Шон Піннер і Сааудун Брахім: історія взятих у полон в "ДНР" іноземців

Як писав УНІАН, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними в найманстві і здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Росія заявляє, що ці громадяни "відповідно до Міжнародного гуманітарного права" нібито "не мають права на статус військовополоненого". А речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що для порятунку британців Великобританія повинна вести діалог з "ДНР".

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали від російських окупантів Україну. Вона зауважила, що іноземці є військовополоненими.

У США також заявили, що стурбовані винесенням смертного вироку трьом іноземним громадянам у так званій "ДНР" і закликали Росію дотримуватися норм гуманітарного права.

Раніше дружина кума Путіна, одного з лідерів "ОПЗЖ", обвинуваченого в держзраді, Віктора Медведчука - Оксана Марченко виступила з пропозицією обміняти її чоловіка на громадян Великобританії, що потрапили в полон до російських окупантів.

Член парламенту Брендон Льюїс заявляв, що Сполучене Королівство не допомагатиме Москві з перспективою обміну кума Путіна Віктора Медведчука на двох британських військових ЗСУ, взятих у полон Росією.

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