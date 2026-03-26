Росія заробляє мільярди після полегшення санкцій, - Зеленський

Він підкреслив, що це точно не допомагає зменшенню інтенсивності бойових дій в Україні та Ірані.

Заробітки Москви наразі вимірюються мільярдами. Цьому посприяло полегшення санкцій для енергетичного сектору Російської Федерації, а саме для нафтопродуктів.

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde розповів, що спільна санкційна політика різних країн прямо впливала на зменшення можливостей Росії. Наприклад, за рахунок зменшення заробітків від продажу енергетики.

"Росіяни обходили санкції, ми все це бачили, але так чи інакше доходів було менше, відповідно, і менше грошей витрачалося на оборонний сектор", - підкреслив глава держави.

За його словами, дефіцит бюджету РФ збільшувався з року в рік. Найбільший - на початок 2026 року.

"На кінець 2025 року в росіян було 83 мільярди дефіциту, плюс 19, які вони перенесли на початок 2026-го. Відповідно до наших прогнозів, на 2026 рік дефіцит мав складати близько 100 мільярдів доларів", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що зараз, після полегшення санкцій для енергетичного сектору Росії, а саме для нафтопродуктів, "їхні заробітки вимірюються мільярдами".

"Це точно не допомагає зменшенню інтенсивності бойових дій в Україні, а також в Ірані. Росія так чи інакше буде допомагати іранському режиму", - сказав президент.

Російська нафта у світі - останні новини

Видання Bloomberg писало, що російська нафта в Індії вперше з початку війни в Україні торгується з премією. Наголошується, що це стало черговим доказом того, як конфлікт на Близькому Сході грає на руку Москві та впливає на світовий ринок нафти.

Зазначається, що доходи РФ від експорту нафти у березні зросли до максимуму за останні чотири роки. Протягом останніх трьох тижнів середні доходи Кремля від експорту нафти зросли до 270 мільйонів доларів на день, що вдвічі більше, ніж у січні 2026 року.

