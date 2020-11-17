Голова Представництва Євросоюзу в Україні зазначив, що з часу ухвалення резонансного рішення КСУ щодо е-декларування минуло вже три тижні.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас нагадав про очікування дій української влади з врегулювання кризи, спричиненої рішенням Конституційного суду щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маасікас сказав під час виступу на онлайн-форумі Коаліції Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса".

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Посол ЄС сказав, що підтримка Євросоюзом суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України непохитна і зрозуміла без слів.

"Ми твердо віримо, що на шляху виконання пов'язаних з ЄС реформ Україна стає більш стійкою", - наголосив Маасікас і додав, що Євросоюз, зі свого боку, допомагає підкріплювати і зміцнювати український суверенітет. Водночас він зазначив, що реформи пов'язані й з питанням надання Україні фінансової допомоги.

Також він висловив жаль, що спалах коронавірусу унеможливив повноцінно використовувати можливість безвізових подорожей для українців. "Надання дозволу на безвізові подорожі три роки тому стало свідченням виконання Євросоюзом своїх зобов'язань перед Україною", - сказав посол ЄС і зазначив, що це двосторонній рух, оскільки Україна також мала виконувати свої зобов'язання.

"Деякі з цих зобов'язань були поставлені під сумнів Конституційним судом України. І тепер усе залежить від обраних лідерів України і парламенту, щоби дати відповідь цим викликам, спричиненим рішенням Конституційного суду, аби відновити декларування активів, відновити правову визначеність навколо НАБУ і інших установ", - наголосив Маасікас.

Він сказав, що необхідно зробити так, аби українські зобов'язання у цьому контексті були й надалі дотримані.

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Посол ЄС визнав, що хоча немає хороших рішень, але ситуацію треба врегулювати. "Це вимагає усієї відданості політичного лідерства. Три тижні минуло з часу рішення Конституційного суду. Дуже багато було досягнуто впродовж останніх семи років. Економіка України була стабілізована, банківський сектор був очищений, торгівля з ЄС була надзвичайно збільшена, значна частина енергетичного сектору була реформована, (розпочата) децентралізація... Ми дуже розраховуємо на співпрацю з нашими українськими партнерами в рамках Угоди про асоціацію, аби подолати кризу і закріпити ці досягнення навіть ще міцніше в рамках нашої співпраці", - наголосив Маасікас.

Скандальне рішення КСУ: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КС з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

3 листопада в Європейському Союзі закликали Україну відновити е-декларування і належну роботу антикорупційних органів – Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України – до кінцевої дати 16 грудня, встановленої рішенням Конституційного суду.

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Автор: Віталій Саєнко