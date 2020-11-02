Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті.

У фракції "Слуга народу" пропонують позбавити фінансування Конституційний суд України.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроект зареєстровано у парламенті за номером 4308.

Автором законопроекту про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо перенесення бюджетного фінансування з Конституційного суду України на розвиток освітніх програм) є народний депутат Галина Янченко (фракція "СН").

Читайте такожСуддя КСУ Сліденко пригрозив Зеленському "війною" у разі розпуску суду

Наразі тексту законопроекту на сайті ВР немає.

Водночас Янченко повідомила у Facebook, що зареєструвала законопроект про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу.

"Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу", - наголосила депутат.

Вона пропонує "109 млн грн, які лишились невикористаними", направити "на більш соціально-корисні потреби, наприклад, субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування".

Скандальне рішення КСУ щодо скасування обов'язкового е-декларування: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Утім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великого палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" обговорюватимуться різні варіанти виходу з конституційної кризи. Депутати від "Слуги народу2, серед іншого, обговорюватимуть президентський проект закону про припинення повноважень суддів Конституційного суду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк