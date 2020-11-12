Проводити судове засідання дистанційно не можна - це буде порушенням таємниці нарадчої кімнати.

У Конституційному суді України немає кворуму через коронавірус.

Про це УНІАН повідомила співробітниця прес-служби КС Альона Фаріон.

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Вона розповіла, що частина суддів не може прийти на роботу, оскільки вони мали підстави підозрювати у себе коронавірус. Наразі вони чекають на результати тестування і працюють дистанційно.

Фаріон наголосила, що саме через коронавірус у суді наразі немає кворуму.

Також вона зазначила, що судді не можуть збиратись на засідання дистанційно, оскільки це буде порушенням таємниці нарадчої кімнати, і рішення в будь-яких справах суді мають обговорювати, лише фізично знаходячись у нарадчій кімнаті у будівлі КС.

КСУ та подання щодо земельної реформи

10 листопада Конституційний суд вже вдруге не приступив до продовження розгляду подання 46 народних депутатів щодо тлумачення статей 13 та 14 Конституції, які визначають землю та надра власністю українського народу. Розгляд справи було відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму.

5 листопада Судді Конституційного суду Василь Лемак, Віктор Колесник та Олег Первомайський не з’явилися на вечірнє пленарне засідання КСУ. За інформацією джерела, судді мали за мету зірвати розгляд справи щодо тлумачення статей 13 та 14 Конституції

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Автор: Дмитро Хилюк