Президент України побажав королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління.

Президент України Володимир Зеленський привітав короля Чарльза ІІІ, який представляє династію Віндзорів, з початком нової епохи в історії британської монархії.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні. "Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей - справжніх друзів України - із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства - процвітання та спільних із нами перемог", - повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що для нього було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні.

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"Я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!", - заявив Зеленський.

Коронація Чарльза ІІІ - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 6 травня у Великій Британії проходить коронація Чарльза ІІІ. На цю історичну подію з'їхалися представники різних країн світу. Україну на цій події представляють перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Чарльза ІІІ вже офіційно став королем Британії. Після коронації він зійшов на престол та прийняв клятви на вірність від вищого дворянства, членів власної родини та священнослужителів.

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