Президент України Володимир Зеленський привітав короля Чарльза ІІІ, який представляє династію Віндзорів, з початком нової епохи в історії британської монархії.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні. "Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей - справжніх друзів України - із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства - процвітання та спільних із нами перемог", - повідомив Зеленський.
Глава держави зазначив, що для нього було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні.
"Я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!", - заявив Зеленський.
Коронація Чарльза ІІІ - сьогодні це варто знати
Як повідомляв УНІАН, 6 травня у Великій Британії проходить коронація Чарльза ІІІ. На цю історичну подію з'їхалися представники різних країн світу. Україну на цій події представляють перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Чарльза ІІІ вже офіційно став королем Британії. Після коронації він зійшов на престол та прийняв клятви на вірність від вищого дворянства, членів власної родини та священнослужителів.