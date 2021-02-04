За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.

Центр протидії корупції (ЦПК) заявляє, що зв'язок Тараса Козака із терористами "ЛНР/ДНР" та постачанням вугілля з окупованих Росією територій почалися ще з 2014 року.

Читайте такожВ РНБО допускають запровадження санкцій проти інших телеканалівПро це виконавчий директор та член правління ЦПК Дар'я Каленюк написала у блозі на "Українській правді". Вона нагадала, що, згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля.

Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але в 2016 році видання виявило, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з "ДНР/ЛНР".

Каленюк відзначила, що ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на $8 млн з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак.

Козак вказує бенефіціарний контроль над Hakail Limited в своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015 року і закінчуючи 2019 роком.

За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.

Каленюк відзначила, що згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки $7,4 млн кредитних коштів.

Кредит надавався під 2.5% річних. Він не був застрахований заставним майном, і його мали повернути до 6 листопада 2015 року.

Але Arida Global Limited не повернула позичені кошти, а кіпрський офшор Козака списав цей борг.

Каленюк підкреслила, що гонконзька компанія Arida Global Limited, яка постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Козака.

Санкції проти нардепа Тараса Козака: деталі

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

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Автор: УНІАН