Глави оборонних відомств висловлюють "глибоку стурбованість" вторгненням російських БПЛА.

Міністри оборони дев'яти східноєвропейських країн закликали НАТО підготувати "колективну відповідь" на зростаючі випадки порушення Росією повітряного простору між державами, які межують з Україною. Про це йдеться у відповідній заяві міністрів оборони Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини.

Глави оборонних відомств, зокрема, висловлюють "глибоку стурбованість" вторгненням російських безпілотників і ракет до країн Організації Північноатлантичного договору.

"Це нова реальність, якою не можна нехтувати. Нам потрібна колективна відповідь в рамках НАТО на виклики, пов’язані з сучасною зброєю та технологіями, в тому числі шляхом посилення наших можливостей виявлення, ідентифікації та, якщо необхідно, ураження низько та повільно літаючих об’єктів", — йдеться в заяві міністрів.

Порушення РФ повітряного простору НАТО

Як повідомляв УНІАН, у Румунії відреагували на порушення в ніч проти 8 вересня групою російських безпілотників типу Shahed повітряного простору країни. Зокрема, міністр закордонних справ країни Лумініца Одобеску привітала підтримку та солідарність США та союзників з Румунією та наголосила на важливості збереження уваги НАТО на події у Чорному морі та в регіоні.

Згодом стало відомо, що НАТО розглядає можливість створення щита протиповітряної оборони на східному фланзі, адже ігнорування цих атак "може призвести до ескалації".

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