Суд лише почав розгляд однієї зі справ щодо офіційного тлумачення положень Конституції та продовжить його на одному з наступних засідань.

У Конституційному суді України заявили, що не ухвалювали рішень у справах щодо земельної реформи.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

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Зазначається, що на розгляді суду перебуває конституційне провадження за поданням 48 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" та окремих положень Земельного кодексу, а також за поданням 53 нардепів щодо конституційності вищезгаданого закону від 31 березня.

Зазначені справи ухвалою Великої палати КСУ об’єднано в одне конституційне провадження.

"У понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. Рішення суду у цій справі не ухвалювалося. Її розгляд буде продовжено на одному з наступних пленарних засіданнях суду", - пояснили в суді.

Зазначається, що дата та час розгляду вказаних справ будуть оприлюднені на сайті КСУ.

Криза КСУ: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

3 листопада ряд народних депутатів закликали 11 суддів Конституційного суду України, які підтримали рішення стосовно неконституційності деяких норм законодавства щодо е-декларування, подати у відставку.

Відповідну заяву зачитав на засіданні парламенту народний депутат Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу"). Він зазначив, що її підписали багато депутатів. При цьому не уточнив, скільки саме.

Сьогодні, 4 листопада, зранку Арахамія і ряд інших депутатів подали до Конституційного суду заяву із закликом до 11 суддів подати у відставку.

Звернення до КС підписали 226 депутатів.

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Автор: Антоніна Доломанжи