Кулеба додав, що Україна приділяє пріоритетне значення відновленню, зміцненню та переозброєнню Військово-Морських сил Збройних сил України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступає проти принципу "не дратувати Росію" у Чорному морі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі на тему: "Від Балтійського до Чорного моря: Розкриваючи стратегічний потенціал регіону" за участі глав МЗС Туреччини, Фінляндії та Польщі.

Зокрема, глава української дипломатії рішуче відкинув принцип "не дратувати Росію", коли йдеться про політику НАТО у Чорному морі. За його словами, Росію дратує сам факт існування Альянсу. "Росія сприйматиме будь-які дії як провокацію. Питання лише, робите ви щось чи ні. Якщо нічого не робити, Росія робитиме за вас", - підсумував міністр.

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Кулеба заявив, що російська окупація та мілітаризація Криму зруйнувала безпекову ситуацію та створила перешкоди для торгівлі у Чорному морі, але тісна співпраця України та країн НАТО у Чорноморському регіоні здатна відновити безпековий баланс.

"Російська окупація Криму зруйнувала не лише територіальну цілісність України, але і всю безпекову ситуацію у Чорному морі, завдала удару по міжнародному правопорядку. Нині потрібна більша присутність НАТО у Чорному морі, а також більш тісна взаємодія між чорноморськими країнами. Спільними діями та в тісній співпраці ми здатні відновити безпековий баланс", - заявив міністр.

Кулеба додав, що Україна приділяє пріоритетне значення відновленню, зміцненню та переозброєнню Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Чорне море завжди славилося морською торгівлею. Нині вона під загрозою через дії РФ. Відновлення балансу безпеки у Чорному морі необхідне також і для захисту торгівлі", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 4-5 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснює робочий візит до Польської Республіки.

Автор: Віталій Саєнко