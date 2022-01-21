Глава МЗС РФ заявив, що на переговорах у Женеві американська сторона намагалася поставити тему України на чільне місце всього переговорного процесу.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров стверджує, що Росія ніколи не погрожувала українському народу.

Як повідомляє ТАСС, про це він заявив на прес-конференції в Женеві за підсумками переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Росія ніколи, ніде, жодного разу, вустами своїх офіційних представників не погрожувала українському народу", - стверджує Лавров.

За його словами, США, напевно, згадають українську тематику у своїх письмових відповідях на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

"Наші американські колеги вчергове намагалися сьогодні поставити Україну на чільне місце всього цього (переговорного) процесу. Мені здалося, що в підсумку після наших пояснень вони, зберігши свою занепокоєність, як вони її називають, все-таки зрозуміли, що потрібно концентруватися на змісті наших пропозицій, і обіцяно було, ще раз підкреслю, надати нам наступного тижня письмову реакцію на наші пропозиції. Майже впевнений, що якимось чином так чи інакше там Україна теж прозвучить, але не почув сьогодні жодного аргументу, який би обґрунтовував американську позицію з питання того, що відбувається на російсько-українському кордоні. Тільки занепокоєність, занепокоєність, занепокоєність", - додав Лавров.

Читайте такожЄС затвердить "масштабні наслідки" для РФ за напад на Україну: журналіст назвав датуНагадаємо, що 21 січня у Женеві пройшла зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на тлі новин про загрозу російського вторгнення в Україну. Перемовини тривали всього 1,5 години.

Напередодні Блінкен у розмові з журналістами підтвердив, що особливого прориву від розмови з Лавровим не чекає, проте США важливо почути, що Росія вирішила за результатами саміту з НАТО минулого тижня.

Лавров перед початком переговорів у Женеві сказав те ж, заявивши, що Москва "чекає відповіді від США на свої гарантії безпеки".

Про які "гарантії безпеки" йдеться

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня 2022 року в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

19 січня президент України Володимир Зеленський закликав зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде по плану".

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