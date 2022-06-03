Вучич зазначив, що якщо через візит Лаврова зірветься запланований на 10 червня візит до Сербії канцлера Німеччини Олафа Шольца, "це буде трагедією".

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров має намір відвідати Белград.

Візит запланований на 7 червня. Однак, як заявив президент Сербії Олександр Вучич, візит Лаврова в країну "ускладнюється". Про це повідомляє Euractiv.

"Ситуація навколо приїзду Лаврова ускладнюється у всіх сенсах, я поки не готовий про це говорити, але ускладнюється", – сказав Вучич.

Вучич також зазначив, що якщо через візит Лаврова зірветься запланований на 10 червня візит до Сербії канцлера Німеччини Олафа Шольца, "це буде трагедією".

"Уявіть, що канцлер Німеччини має відвідати країну, а потім каже, що він не хоче або не може відвідувати... можливість є завжди, але я сподіваюся, що цього не станеться. Побачимо ... спочатку приїде Лавров, а потім побачимо ... але є і реакція з інших країн", - сказав він.

Він також зазначив, що Сербія завжди повністю залежала від російського газу і працює з ЄС над стратегією диверсифікації джерел.

Щодо війни в Україні Вучич сказав, що Сербія не приєдналася до Росії, заявивши, що вона чітко засудила напад на Україну "юридичним і політичним шляхом". Хоча він визнав, що Сербія ще не вводила санкції проти Росії.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

31 травня Лавров заявляв, що російський військовий флот дозволить безпечний прохід суден з українським зерном якщо Україна вирішить питання з розмінуванням.

1 червня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито Кремль дав попередню згоду на те, щоб Туреччина допомогла у вирішенні ситуації з українськими портами.

2 червня в МЗС України відповіли на заяву Лаврова про розмінування портів.

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