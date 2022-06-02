Російські загарбники хоч і мають локальні успіхи, але зазнають втрат.

Російські окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька Луганської області. Армія РФ нарощує локальні успіхи за допомогою концентрації артилерії, але зазнають втрат.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Для захоплення Луганської області росіянам необхідно форсувати річку Сіверський Донець, після чого вони зможуть зосередитися на Донецькій області. При цьому зазначено, що є два можливих місця перетину – між Сєвєродонецьком і Лисичанськом біля захопленого Лиману, але ця територія, ймовірно, контролюється ЗСУ.

"Ймовірно, РФ знадобиться коротка тактична пауза, щоб перезавантажитися перед форсуванням річок і подальшими атаками вглиб Донецької області, де ЗСУ підготували оборонні позиції", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни кілька разів намагалися форсувати річку Сіверський Донець, але їхні зусилля були знищені українськими військовими. Щонайменше 400 російських солдатів були знищені, переважно від артилерійських обстрілів, на переправі через річку.

У свою чергу видання The New York Times повідомило, що втрати, завдані російському батальйону, коли він намагався форсувати Сіверський Донець, засвідчили про одне з найбільш смертоносних зіткнень війни.

На думку аналітиків, загарбники продовжують наступати на Слов'янському напрямку і, ймовірно, захопили кілька населених пунктів - Ярову і Святогірськ. Водночас окупанти уникають боїв у районі річки.

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