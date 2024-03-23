За словами спецпредставника КНР Лі Хуея, війна в Україні може посилюватися ще більше.

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що Росія та Україна сподіваються, що війна може завершитися завдяки переговорам, попри те, що воюючі сторони по-різному бачать вирішення конфлікту. Також він запропонував провести міжнародну мирну конференцію, де учасниками будуть як Україна, так і Росія. Про це пише Reuters.

Лі Хуей попередив дипломатів та журналістів під час свого останнього візиту до Москви, Києва та декількох столиць Європи, що війна може загостритися ще більше.

"Всі сторони наполягають на своїх позиціях, і існує відносно великий розрив у їхньому розумінні мирних переговорів... але всі згодні з тим, що переговори, а не зброя, врешті-решт, покладуть край цій війні. Через більш ніж два роки після початку війни не тільки немає ознак затишшя в бойових діях, але й існує загроза подальшої ескалації конфлікту", - наголосив він та додав, що припинити вогонь буде складно.

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У Reuters нагадали, що Китай та РФ уклали договір про партнерство "без обмежень" до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому в Пекіні не засуджували Кремль за вторгнення. Своєю чергою деякі українські чиновники заявили, що Китай повинен бути залучений до перемовин, аби припинити війну.

За словами Лі Хуея, РФ цінує зусилля Китаю щодо останнього раунду "човникової дипломатії", в межах якої він відвідав Німеччину, Францію та Польщу, а в Києві вважають його нещодавній візит "важливим".

Також він зауважив, що Китай прагне, аби міжнародна конференція була визнана і Росією, і Україною та щоб обидві сторони були її рівноправними учасниками. Він вважає, що конференція, яку планує провести Швейцарія в цьому році, "приречена на провал".

"Я повинен підкреслити, що китайська сторона не надає перевагу одній стороні над іншою, а лише хоче переконатися, що зустріч буде успішною. Як бачите, наміри китайської сторони дуже чіткі: сприяти якнайшвидшому політичному врегулюванню цієї кризи", - сказав політик.

Лі додав, що Китай "з розпростертими обіймами" буде приймати все, що сприятиме деескалації конфлікту та перемовинам.

"У майбутньому Китай продовжуватиме відігравати унікальну роль і ділитися "китайською мудрістю", - підкреслив він.

Хто ще виступає за мирні переговори між Україною та РФ

Як писав УНІАН, Папа Римський Франциск також наполягає на мирних переговорах між Україною та РФ. Він наголосив, що продовження ведення бойових дій - це завжди поразка.

"Давайте ніколи не забувати, що війна - це завжди поразка. Не можна продовжувати війну. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб провести переговори про припинення війни", - зауважив Франциск.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія - це країна-терорист. За його словами, з терористами не розмовляють, а знищують.

"Але, майте на увазі, що з терористами у сучасному світі ніхто не розмовляє. Їх просто беруть і знищують. Тим паче, які переговори? Ви послухайте риторику Путіна. Про які переговори взагалі йдеться мова? Коли вони про них говорили? У них завдання одне: або Стамбульська капітуляція, яку вони свого часу хотіли просунути, або якась річ, яка позбавляє нас суверенітету, позбавляє взагалі права нашої нації на існування. От і вся пропозиція Російської Федерації", - пояснив він.

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