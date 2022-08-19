Макрон знову зателефонує Путіну / getty images

Президент Франції Еммануель Макрон знову зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну найближчими днями. Очікується, що сторони обговррять ситуацію навколо Запорізької АЕС та війну в Україні.

Про це повідомляє прес-служба президента Франції за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови.

"Обидва президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами і до розгортання місії", - йдеться у ньому.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні французький лідер Еммануель Макрон вирішив продовжити спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним та зателефонував йому вперше з кінця травня.

Президенти "відзначили важливість якнайшвидшого направлення до АЕС місії МАГАТЕ", яка має "оцінити реальну обстановку" на об'єкті. Голова ж Кремля "висловив готовність надати інспекторам агентства необхідне сприяння".

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