Угода з продажу майна відбулася у вересні.

Керівник апарату Ради національної безпеки та оборони Сергій Гербеда вдало продав нерухомість на 1,7 мільйона гривень. Покупницею виявилася його власна мати.

Відповідні дані вказані в електронній декларації про суттєві зміни в майні чиновника.

За даними декларації, він продав майно ще у вересні. Гербеда вторгував 1 697 755 гривень.

Читайте також"Він контужений": Рабінович розповівів, чим Кива такий цінний для ОПЗЖ (відео)При цьому зазначено, що покупницею нерухомості стала Галина Гербеда, яка є його матір'ю. Водночас не уточнюється, про продаж якої нерухомості йде мова.

Варто зазначити, що за 2020 рік Гербеда задекларував дві квартири, гараж, дачу, сарай, земельну ділянку та навіс у Києві вартістю 1,2 мільйона гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Рівненщині колишній поліцейський сектору реагування патрульної поліції № 1 Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП у Рівненській області умисно, в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", наступного після звільнення року не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік. За це його засудили до 150 годин громадських робіт

Автор: Анастасія Горбачова