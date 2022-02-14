Вони привітали українців з Днем святого Валентина.

Президент України Володимир Зеленський записав відео зі своєю дружиною Оленою.

Ролик він опублікував у своєму акаунті в Instagram.

"Всім добрий вечір. 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом. Ми вдома. Ми в Україні", - написав президент.

Його дружина привітала українців з Днем святого Валентина.

Читайте такожУкраїна чітко знає чисельність та плани чужої армії на своїх кордонах-Зеленський"Любіть один одного, любіть Україну", - сказала Зеленська.

Нагадаємо, що раніше президент оголосив 16 лютого Днем єднання.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо Національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", - зазначив він.

Також він заявив, що зараз кожен проходить справжній тест на громадянина України, і закликав повернутися тих, хто покинув країну.

Загроза нового вторгнення Росії в Україну

Російська влада пішла на агресію проти України в 2014 році захопила Крим і вторглася на Донбас. Ряд західних партнерів покарали РФ за агресію санкціями.

Восени 2021 року Росія загострила ситуацію на українському кордоні, і в нашій державі і на Заході заговорили про загрозу вторгнення РФ.

На початку поточного року-10 лютого – у Білорусі почалася активна фаза російсько-білоруських військових навчань. Навчання повинні завершитися 20 числа.

Глава Міноборони України Олексій Резніков говорив, що вздовж усього кордону нашої країни з боку РФ, Білорусі та окупованих територій знаходяться 140 тисяч військових.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов стверджував, що російських військ біля українського кордону недостатньо для втілення в життя повномасштабного вторгнення.

Влада США і Європейського Союзу пообіцяла, що в разі нового вторгнення в Україну проти Росії введуть серйозні санкції.