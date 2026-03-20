Пєсков прокоментував переговори з Україною та ситуацію на енергетичному ринку Європи

Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США, запланованих на 21 березня у Сполучених Штатах.

Росія не планує брати участь у переговорах між Україною та США, які мають відбутися 21 березня у Сполучених Штатах, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, майбутня зустріч буде двостороннім контактом між українською та американською сторонами, без участі Москви, повідомляє Інтерфакс.

"Ні, це будуть двосторонні контакти українців з американцями. Ця пауза (у переговорах щодо України, – ред.) тимчасова. Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори", – сказав прес-секретар Кремля.

Крім того, він додав, що "Київ повинен без будь-яких умов припинити безрозсудні дії та енергетичний шантаж інших країн, у тому числі й країн-членів ЄС", натякаючи на ситуацію з постачанням нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба".

Також Пєсков заявив, що європейські лідери шкодять власним виборцям, коли відмовляються від закупівель російського скрапленого природного газу (СПГ), навіть незважаючи на можливий дефіцит енергоресурсів. "Європейці продовжують стріляти собі в ногу. Точніше, в ногу своїх виборців. І зараз уже очевидно, що, звичайно, європейські виборці далі голосувати за цих людей не будуть", – додав речник російського лідера.

Коментар пролунав після заяв голови Урсули фон дер Ляєн про те, що Європейська комісія не планує переглядати терміни відмови від російського СПГ навіть у разі нестачі газу в Європі.

Відновлення тристоронніх переговорів

Раніше в Кремлі зробили заяву про тимчасову паузу в тристоронніх переговорах. Дмитро Пєсков повідомив, що зараз відбувається узгодження графіків сторін. За його словами, йдеться про "ситуативну паузу", яка буде перервана після узгодження часу для нового раунду переговорів щодо України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення тристоронніх переговорів у Сполучених Штатах Америки. У своєму вечірньому відеозверненні президент підкреслив, що зі США надходять сигнали про готовність продовжити роботу в існуючих форматах для припинення війни Росії проти України, українська делегація вже вирушила до США.

