Українські та європейські представники зітхнули з полегшенням після спроб пом'якшити раптовий, сприятливий для Кремля "мирний план" президента Дональда Трампа. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що над усією цією дипломатичною метушнею висить неприємний факт: усе зрештою залежить від того, що президент Росії Володимир Путін готовий прийняти.

Російський лідер дав зрозуміти, що він готовий продовжувати війну - незважаючи на великі втрати на полі бою та економічні труднощі всередині країни - з метою змусити Україну погодитися на вимоги, які фактично підпорядкують її Росії.

За словами аналітиків, ситуація на землі дає Путіну мало причин пом'якшувати свої умови: Україна втрачає території дедалі швидше, у неї закінчуються гроші та солдати, а терпіння Сполучених Штатів також закінчується.

Для російського лідера очікування більш масштабного українського колапсу може принести ще більші поступки.

"Суть його війни - послабити Україну", - вважає старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія-Євразія" Тетяна Станова.

Бомблячи українську інфраструктуру і поступово займаючи нові території, російський лідер, за її словами, впевнений, що отримає бажане:

"Якщо не зараз, то через шість місяців; якщо не через шість місяців, то через рік. Путін, можливо, і не великий стратег, що підтверджує його початкову серйозну недооцінку здатності України стримувати російські сили. Але він прекрасно розуміє, що у війні зараз має перевагу".

Зазначається, що Москва відкинула європейські зустрічні пропозиції, що циркулювали останніми днями, назвавши їх "непродуктивними", і дала зрозуміти, що будь-який план, який відходить від базових домовленостей, досягнутих США і Росією на саміті в Алясці, буде від початку приречений.

Є ознаки того, що Путін навіть не погодився б на вихідний 28-пунктний план, який викликав хвилю критики через його проросійський ухил.

На які поступки готова РФ

Видання пише, що обмеження на військову міць України були набагато м'якшими за ті, які Москва пропонувала на провалених переговорах у 2022 році. Американський план взагалі не передбачав обмежень на українські озброєння, і він містив пункт про використання заморожених російських суверенних активів у Європі для відновлення України. Усі ці положення можуть стати серйозними перешкодами для Путіна.

"Хоча Путін каже, що готовий продовжувати війну, російський лідер також прагне налагодити глибші стосунки з Трампом, що може принести ослаблення санкцій, економічне співробітництво та ширші геостратегічні вигоди", - йдеться у статті.

Аналітики вважають, що російський лідер зацікавлений у такій перспективі, але не поступиться своїми ключовими військовими цілями заради її досягнення.

Москва, можливо, сподівається, що якщо черговий раунд дипломатії не приведе до мирної угоди, це підштовхне США до припинення всієї підтримки України, що може прискорити її розпад. Макс Бергман, директор програми з Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав:

"Путін все ще хоче отримати все. Але головне, чого він хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті. А якщо він не може отримати Україну, то ніхто не повинен її отримати".

За його словами, аналогічні дипломатичні сплески цього року вже сходили нанівець.

"У певному сенсі це як карусель, кожна ініціатива викликає бурхливу активність, створює відчуття руху, але врешті-решт все зупиняється, і ви виходите там же, де й були, - війна просто триває", - підсумував він.

"Мирний план" США - останні новини

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський будь-якої миті готовий бути на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом для обговорення найбільш чутливих питань "мирного плану".

За його словами, для України важливо розділяти офіційні документи і все, що відбувається навколо них. Він нагадав, що є позиція адміністрації США щодо мирного плану, який Україна обговорює на кількох майданчиках з американцями та європейцями.

