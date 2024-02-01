Проект закону про мобілізацію навесні можуть допустити до другого читання, вважає народна обраниця.

В Україні триває мобілізація 2024, і процес скоро може змінитися. Народна депутат Ірина Фріз повідомила, що законопроект про мобілізацію скоро можуть внести на розгляд у Верховну Раду.

Процес ухвалення законопроєкту про мобілізацію не буде швидким, повідомила "Суспільному" заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки. "У березні теоретично цей законопроект, якщо він пройде перше читання, може бути винесений в зал для розгляду його в цілому", - заявила Фріз.

Фріз пояснює, що відповідно до регламенту, після подання законопроекту має пройти 14 днів, протягом яких до Ради можуть подати альтернативні законопроекти. Після цього, профільний комітет розглядає ці законопроекти та ухвалює рішення. На наступному етапі законопроект подають на розгляд у парламент, де його вносять до порядку денного.

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"Якщо всі зацікавлені в тому, щоб не гальмувати цей процес, то за великим рахунком він може бути розглянутий в першому читанні… десь до 19-20 лютого", - поінформувала народна депутат. Якщо у першому читанні законопроект ухвалять, протягом наступних 7 чи 14 днів до нього можуть подавати правки для розгляду в другому читанні.

У центрі уваги новий законопроект - мобілізація в Україні може змінитися

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію, який до цього відправляли на допрацювання.

Серед змін - накладати обмеження на ухилянтів тепер хочуть через суд, також можуть скасувати захист від призову для людей, які мають дружину, чоловіка, чи батьків з інвалідністю I чи II групи, якщо ті не мають інших працездатних осіб. Крім того, у новій версії закону про мобілізацію йдеться про скасування права на відстрочку від призову до армії у державних службовців. Також у законопроекті прописана мобілізація до 27 років.

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