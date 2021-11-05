Подоляк заявив, що екс-міністр сумує за владою.

В Офісі президента відреагували на заяви екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в яких той критикує діючу владу.

У коментарі "Бабелю" радник глави ОП Михайло Подоляк назвав їх "абсолютно традиційними" й заявив, що Авакову "складно адаптуватися до життя без посади".

"Це просто психологія - люди сумують за владою та за можливостями, які дає ця влада", - каже Подоляк.

Він також звинуватив Авакова в спробах повернути владу.

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"Саме це ми й спостерігаємо на десятках прикладів. Різні "колишні" не змогли адаптуватися до цивільного життя без адреналіну від влади, не змогли знайти таку ж прибуткову активність, якою була для них політика. І тому намагаються повернутися", - вважає радник глави ОП.

За словами чиновника, в екс-міністра був час для демонстрації того, що поліція може розкривати гучні злочини.

Напередодні Аваков вперше назвав причину своєї відставки, а також розповів, як ставиться до свого наступника Дениса Монастирського.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Верховна Рада відправила Авакова у відставку з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

Автор: Юрій Годован