Возз’єднання з Лукашенком нібито дозволить мирно вирішити конфлікт на Донбасі, вважає Шевченко.

Скандальний нардеп Євгеній Шевченко, який вже неодноразово висловлювався на підтримку політики Олександра Лукашенка, зробив нову гучну заяву.

У прямому ефірі Свобода Савіка Шустера політик закликав українську владу пристати на дружбу з Білоруссю, щоб начебто уникнути широкомасштабної війни з Росією.

У студії в той момент перебували, зокрема, український Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний й білоруський опозиціонер Павло Латушко.

"Якщо ми подружимося з Білоруссю знову і з Лукашенком, у нас буде там свій союзник, а Лукашенко завжди був проукраїнським. І нам потрібен такий союзник, як Лукашенко й Казахстан, Азербайджан. Тому що допомогти мирно врегулювати конфлікт з Росією можуть тільки друзі Росії, а не вороги", – заявив Шевченко.

Читайте також"Ти Лукашенку ж*пу лижеш": Шкіряк посварився зі скандальним нардепом Шевченком (відео)Вороги чи опоненти Росії, продовжив Шевченко, можуть Україні тільки надати військову допомогу або воювати.

Нардеп вважає, що, ворогуючи з Білоруссю, Україна "підставляє себе на економічну кризу", тому що Мінськ з Москвою начебто може домовитися між собою припинити поставки газу в Україну.

"Україна зараз би могла стати адвокатом Білорусі у Європі, а Білорусь – адвокатом України з Росією", – додав Шевченко, на що білоруський опозиціонер Латушко усміхнувся й поплескав у долоні.

Своєю чергою, Латушко кмітливо відповів на слова українського нардепа: "Так, я хотів сказати. Якщо поряд з вами живе брат і вбиває вашого брата, ви будете дружити з вбивцею?" Білорус нагадав Шевченку, що Лукашенко вбиває своїх опонентів з 90-х років, "стріляє у людей на вулицях Мінська".

"Ви пропонуєте дружити з ким? З людиною, яка терорист? Яка розв’язує нацизм у Білорусі? Фактично пацифікує народ. Ви дійсно вірите у казку, що білоруси хочуть бачити Лукашенка президентом? Ви були тільки у палаці з диктатором. Ваше місце – спілкуватися з диктатором", – звернувся Латушко до депутата.

У відповідь Шевченко назвав слова опозиціонера "чистою маніпуляцією".

Відносини між обома країнами погіршилися після подій у Білорусі у серпні 2020 року, коли Лукашенко, нехтуючи правами людини, наказав силовикам жорстко розігнати протестувальників.

Переслідування політичних опонентів триває в республіці та за її межами дотепер.

У 2020 році міжнародна спільнота засудила рішення Лукашенка, до спільної заяви долучилась й Україна. ЄС запровадив обмежувальні заходи.

Унаслідок репресій Білорусь вимушено покинули тисячі громадян, стільки ж незаконно засуджені у в’язницях країни.

У липні 2021 року Кабінет Міністрів погодив санкції проти причетних до переслідувань, убивств і катувань білорусів.

Автор: Яна Ставська