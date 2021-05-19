Україна зацікавлена в обміні досвідом з НАТО у протидії гібридним атакам.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) готується відправити в Україну експертів з протидії гібридним загрозам.

Про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка сьогодні перебуває у Брюсселі із візитом, повідомила у мікроблозі Twitter.

"Обговорила з помічником генерального секретаря Девідом ван Вілем пропозицію надіслати в Україну групу підтримки з протидії гібридним викликам, яка забезпечить спеціалізовану цілеспрямовану підтримку. Ми вітаємо цей крок. Україна вкрай зацікавлена в обміні досвідом з НАТО щодо ефективної відповіді, оскільки є мішенню постійний гібридних атак", - повідомила Стефанішина.

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Протидія гібридній війні

10 липня 2017 року Україна і НАТО започаткували платформу з протидії гібридній війні.

В Альянсі переконані, що реагувати на гібридні загрози набагато ефективніше у спільній взаємодії з Україною.

Цього року країни-члени НАТО і Україна повинні провести командно-штабні навчання в рамках платформи з вивчення досвіду протидії гібридній війні. У НАТО налаштовані підтримувати Україну в посиленні національної стійкості на тлі наявних загроз.

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Автор: Віталій Саєнко