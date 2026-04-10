Politico про переговори Трампа і Рютте: Це була тирада образ

Європейські союзники НАТО відкидають звинувачення у бездіяльності, але визнають напруженість після різкої розмови Трампа з Рютте щодо Ірану.

Президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі різко розкритикував союзників по НАТО та висловив невдоволення їхньою позицією щодо конфлікту з Іраном. Про це повідомляють джерела Politico, обізнані з переговорами.

Зустріч із генсеком альянсу Марком Рютте у Білому домі, яка планувалася як робочий візит, перетворилася на напружену розмову. За словами європейських чиновників, Трамп використав її, щоб висловити претензії через небажання європейських країн підтримати американсько-ізраїльські дії проти Тегерана.

Співрозмовники описують розмову як "тираду образ", під час якої президент США нібито натякнув на можливі кроки у відповідь, хоча конкретики не озвучив. Водночас у Білому домі заперечили, що Трамп висував будь-які вимоги до союзників.

"Все пішло шкереберть", – сказав один європейський чиновник. "Розмова була не що інше, як тирада образ. Трамп, мабуть, погрожував зробити що завгодно".

Після зустрічі Трамп публічно розкритикував НАТО у соцмережах, заявивши, що альянс "не був поруч, коли це було потрібно", та знову згадав тему Гренландії.

Політична реакція

У самому альянсі наполягають, що розмова була "відвертою, але конструктивною". Рютте визнав, що відчув розчарування Трампа, але підкреслив, що єдність НАТО зберігається.

Європейські партнери тим часом обережно реагують на ситуацію. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав США продовжувати переговори з Іраном і заявив про готовність допомогти із забезпеченням безпеки судноплавства в Ормузькій протоці після завершення бойових дій.

Франція також розглядає можливі оборонні заходи, тоді як коаліція з понад 40 країн підтримує посилення санкційного та дипломатичного тиску на Іран, уникаючи прямої військової участі.

Трамп і Рютте - що відомо

За даними WSJ, адміністрація Трампа розглядає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на думку американського лідера, не надали належної підтримки США та Ізраїлю під час війни з Іраном.

Після зустрічі з Рютте Трамп заявив, що країни НАТО не підтримали Вашингтон у критичний момент і можуть не зробити цього знову.

