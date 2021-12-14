До першої п'ятірки лідерів довіри також потрапили колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент США Джо Байден, президент Туреччини Реджеп Ердоган і президент Франції Еммануель Макрон.

Серед іноземних глав держав громадяни України найбільше довіряють президенту Польщі Анджею Дуді, а найменше - президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності", проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", що були презентовані сьогодні у Києві.

Зокрема, українці відповіли, хто із закордонних лідерів і лідерок викликає у них найбільшу довіру.

Так, лідером суспільних симпатій українців є президент Польщі Дуда - 52,5%, на другому місці опинилася колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель - 51,8%, а на третьому - президент США Джо Байден - 49,8%.

Читайте такожКулеба закликає країни Заходу відкинути вимоги Путіна з приводу невступу України в НАТОТакож у першу п'ятірку потрапили президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган - 41,6% і президент Франції Еммануель Макрон - 41,2%.

Прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону довіряють 39,7%.

Олександру Лукашенку, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, довіряють 29,4%.

Найнижчу підтримку має президент РФ Володимир Путін - 12,1%. Його трохи випереджає голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін - 21,8%.

В аналогічному опитуванні, кому українці не довіряють, лідирує Путін - 76,7%. За ним ідуть Лукашенко - 59,2%, Макрон - 35%, Меркель - 32,8%, Байден - 29,8.

Як проводили опитування

Дослідження проводилось ТОВ "Інфо Сапієнс" в рамках Омнібусу. Метод опитування - особисте інтерв'ю вдома у респондента з використанням планшетів (CAPI). Польовий етап тривав із 8 по 29 листопада 2021 року. Вибірка становить 1007 осіб віком від 18 років. Опитування проводилося тільки на територіях, що підконтрольні уряду України. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Як повідомляв УНІАН, згідно за даними аналогічного опитування ТОВ "Інфо Сапієнс" у 2020 році серед світових лідерів українці найбільше довіряли Меркель (довіряли майже 60%, не довіряли - 24,13%). Тоді до першої трійки також увійшли також Дуда (йому довіряли 48,37% українців, не довіряли - 22,05%) та Макрон (42,43% і 33,46% відповідно).

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Автор: Віталій Саєнко