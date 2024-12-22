За словами правителя РФ, нормалізація відносин між Кремлем і США можлива "за бажання".

Правитель Росії Володимир Путін звинуватив Україну в "ескалації" війни в Україні. За його словами, країна-агресорка відповідатиме "на будь-який виклик".

"Не треба нікого лякати. Небезпек багато, вони зростають, і ми бачимо, що робить наш супротивник сьогоднішній. Він ескалує ситуацію. Якщо так хочеться, нехай їм погано живеться, нехай ескалують далі. Ми завжди відповідатимемо на будь-який виклик. Завжди", - завив Путін.

Російський диктатор також звернувся до союзників України.

"Коли, нарешті, наші сьогоднішні супротивники, можливо, і партнери це почують, зрозуміють, усвідомлять, мені здається, тоді прийде й усвідомлення того, що треба шукати ... компроміси. Ми готові до пошуку цих компромісів, але без шкоди для наших інтересів", - резюмував Путін.

Останні заяви Путіна

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня російський правитель Володимир Путін назвав умови для мирних переговорів з Україною. За його словами, підписувати мирну угоду він буде тільки з головою Верховної Ради, тому що президент Зеленський нібито "нелегітимний".

Також Путін заявив, що Росія готова вести діалог з Україною "без попередніх умов, але на основі Стамбульських домовленостей і реалій на землі".



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