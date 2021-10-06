Ясько стверджує, що поки спілкувалася з Саакашвілі тільки через адвокатів.

Депутатка від "Слуги народу", кохана екс-президента Грузії Єлізавета Ясько заявила, що бачить своє майбутнє в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю російському телеканалу Дождь.

Українська парламентарка зазначила, що вже готується до польоту в Тбілісі.

"Вже направлений офіційний запит. Це трішечки бюрократичний процес. Оскільки подібні візити відбуваються з офіційного дозволу. Я знаю, що не всіх пускають до нього. Консул український, наприклад, кілька днів чекала, щоби прийти, тому що на вихідних порядок такий, що "не можна", – додала депутатка.

Сама Ясько стверджує, що поки спілкувалася з Саакашвілі тільки через адвокатів.

Читайте такожАрахамія спрогнозував, коли в Раді знайдуть заміну Разумкову"Переїжджати до Грузії я точно не збираюся, я є українським політиком. Я дуже люблю Україну, і моє майбутнє – в Україні. Планів, якогось переїзду у мене ніколи не було. Точно це не планую", – відповіла Ясько.

Раніше офіційна дружина Саакашвілі Сандра Руловс зізналася, що була вражена спільним роликом Ясько та Саакашвілі, у якому вони публічно зізнаються у стосунках.

Роман Міхеїла Саакашвілі та Єлизавети Ясько - що відомо

Увечері, 1 жовтня, з’явилось відео, як голова Виконавчого комітету реформ в Україні й колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі та народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявили, що закохані один в одного.

Ясько заявила, що це відео було записано до від‘їзду Саакашвілі до Грузії, а також підтвердила, що перебуває у стосунках з екс-президентом Грузії.

Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо

У п'ятницю, 1 жовтня, у Грузії затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Його заарештували місцеві правоохоронці. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що правоохоронці знали про прибуття Саакашвілі до Грузії. Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Адвокат Бека Басілая назвав затримання Саакашвілі "політичним актом" і додав, що не зміг поспілкуватися із затриманим.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляло, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Автор: Яна Ставська