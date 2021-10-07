Є кандидатури: Руслан Стефанчук, Яна Зінкевич і Олексій Гончаренко.

Верховна Рада завтра, 8 жовтня, буде голосувати за кандидатури на посаду голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, голосування з даного питання перенесено на завтра, оскільки завершився час сьогоднішнього пленарного засідання.

На сьогоднішньому засіданні було запропоновано 5 кандидатів на посаду голови ВР, але двоє з них – Ярослав Железняк, який був висунутий частиною фракції "Голос" і Гео Лерос (позафракційний), який був висунутий народним депутатом Олексієм Гончаренком, зняли свої кандидатури. Тому залишається 3 кандидати на посаду – Руслан Стефанчук, кандидатура якого запропонована фракцією "Слуга народу", Яна Зінкевич – яку запропонувала фракція "Європейська солідарність" та Олексій Гончаренко (фракція "ЄС"), кандидатуру якого запропонував народний депутат Гео Лерос.

Кандидати сьогодні на засіданні виступили із баченням, якими вони будуть на цій посаді. Також народні депутати мали змогу висловитися щодо цих кандидатур. Але у зв’язку з тим, що сьогодні відповідно до Регламенту засідання триває до 15.00 з можливістю продовжити його тільки на 15 хвилин, то о 15.15 головуючою Оленою Кондратюк було закрито сьогоднішнє засідання. Вона зазначила, що парламент вже завтра визначатиметься з даного питання.

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Автор: Надя Пришляк