За словами командувача ВМС, всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США.

На катерах Island, які США передали Україні, встановлять американське озброєння.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил (ВМС) України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю інформаційному агентству "АрміяInform".

"Що стосується встановлення озброєння. Звісно, озброєння, яке встановлено на "Слов’янську" та "Старобільську" — це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Мова йде про 30-мм гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси уже отримані, тож наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів", - розповів Неїжпапа.

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Окрім "Слов’янська" та "Старобільська", отриманих Україною 2019 року, озброєння встановлять на катери "Суми" і "Фастів", переданих в листопаді. Ще один катер Island готують до передачі в США.

Неїжпапа додав, що до 2023 року буде отримано перший британський корвет типу ADA. Його обладнають відповідним озброєнням і військовою технікою, щоб 2024 року ввести його до складу військового флоту. Цей корвет уже збудовано на 80%.

Корвет типу ADA будують у рамках спільного британо-української співпраці, погодженою в листопаді 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульних катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" та "Слов'янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

23 листопада цього року ще два патрульні катери типу Island прибули в Україну. Незабаром під командуванням українських екіпажів катери почнуть забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги США, яка триває з 2014 року.

Автор: Ірина Погоріла