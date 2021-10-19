В Україні вирішили розробити проект протокольного доручення Зеленського Шмигалю з приводу розв'язання питань "афганців".

В Офісі президента Володимира Зеленського розповіли про результати зустрічі з ветеранами-афганцями, які у вівторок вранці, 19 жовтня, пікетували ОП, – є домовленості.

Як повідомляється на сайті глави держави, заступник керівника ОП Роман Машовець і радниця – уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька провели зустріч з представниками громадської організації "Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)".

Зазначається, що представники спілки ветеранів Афганістану акцентували на низці проблем, які потребують вирішення. Зокрема, щодо питання пільг та інших соціальних гарантій для ветеранів війни й учасників військових конфліктів поза межами України, надання можливостей для лікування та оздоровлення таких осіб.

"Проблемних питань озвучувалося багато. Деякі з них є вкрай наболілими, адже не вирішуються протягом тривалого часу... В результаті діалогу дійшли згоди щодо створення в Консультативній раді з питань забезпечення прав і свобод захисників України в Офісі президента нових робочих підгруп, які займатимуться саме цими питаннями", – зазначила Вербицька, яка очолює Консультативну раду.

Читайте такожСпалення опудала Зеленського у центрі Києва: екс-політв'язня Кремля покарала поліція (фото)За її словами, спілка ветеранів Афганістану упродовж тижня до цих робочих підгруп має делегувати своїх представників, які визначать напрями роботи.

Уповноважена також повідомила, що за результатами сьогоднішньої зустрічі буде напрацьовано проект протокольного доручення президента очільнику уряду Денису Шмигалю з приводу розв'язання вказаних питань з конкретними термінами виконання.

Нагадаємо, 19 жовтня представники Української Спілки ветеранів Афганістану вийшли на пікет до Офісу президента з вимогою відставки чотирьох міністрів.

Вони вимагали особистої зустрічі активу спілки з президентом України, а також звільнення міністрів у справах ветеранів, соціальної політики, охорони здоров’я, культури та інформаційної політики.

Окрім того, учасники акції наполягали, щоб у Верховній Раді зняли з розгляду законопроекти, "які звужують соціальний захист ветеранів війни та військової служби, принижують їхню честь та гідність", а також вимагали введення державного медичного страхування ветеранів війни, забезпечення житлом ветеранів.

Згодом до учасників акції вийшла представниця Офісу президента та запросила керівника спілки Сергія Червонописького на переговори.

Автор: Антоніна Доломанжи