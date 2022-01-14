МЗС країни засудило втручання в роботу держінституцій.

Зовнішньополітичне відомство Польщі засудило нічну атаку на органи української влади.

Коментар з’явився на сторінці представника МЗС Польщі Лукаша Ясіна в Twitter.

"Ми з нетерпінням чекаємо на інформації про кібератаку на веб-сайти українського уряду, у тому числі на сайт МЗС України", - зазначив Ясін.

"Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій", - додав він.

Читайте такожБоррель: можна здогадатися, хто стоїть за кібератакою на урядові сайти України

Раніше заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко висловив думку, що сьогоднішня хакерська атака на сайти українських держорганів свідчить про намір Росії загострювати ситуацію і сварити Україну з її сусідами.

Масова хакерська атака - що відомо

У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти й науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші.

Загалом хакери атакували близько 70 урядових сайтів. Атаку називають наймасштабнішою за останні чотири роки.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів вже відновлено.

На головних сторінках цих сайтів були розміщені повідомлення провокаційного характеру трьома мовами - українською, англійською і польською.

На характерні помилки в посланні польською мовою звернули увагу місцеві ЗМІ. Там показали, що видає, що автори - не носії польської мови.

Вас також можуть зацікавити новини: