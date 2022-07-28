Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинна бути забезпечена усіма ресурсами, необхідними для її роботи.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинна бути інституційно незалежною для боротьби з корупцією.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті головування Німеччини у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.

"Посли G7 вітають призначення Олександра Клименка головою САП сьогодні генеральним прокурором Костіним. Президент України Володимир Зеленський уможливив це довгоочікуване, позитивне завершення процедури відбору", - йдеться у заяві послів.

"Це величезний стрибок вперед на шляху до створення антикорупційної архітектури України придатною для досягнення цілей. Тепер Україна має переконатися, що САП забезпечена усіма ресурсами та інституційною незалежністю, необхідними для боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади", - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, Олександр Клименко був призначений керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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