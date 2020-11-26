Послу України в Білорусі Ігорю Кизиму вручили ноту протесту через протести під посольством Білорусі в Києві.
Цю подію дипломат прокоментував в ефірі каналу "Україна 24". Він пояснив, що, на думку білоруської сторони, ті акції, які проходять біля посольства Білорусі в Києві, несуть небезпеку і загрозу діяльності та дипломатичній місії. Хоча він точно знає, що будівлю дуже добре охороняють.
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"Взагалі це нормальна подія. Коли в однієї сторони є занепокоєння щодо дій іншої сторони. І це стосується дипломатичного представництва – такі виклики природня нормальна практика. Але, на жаль, склалося так, що мене в МЗС викликають лише для того, щоб вручити ноту протесту. Сьогодні нота була викликана тими подіями, які відбуваються в Києві скоріше. Тут треба орієнтуватися більше на коментар МЗС", — сказав він.
За словами Кизима, на акції протесту мають реагувати правоохоронці.
"Але питання дійсно полягає в тому, що на думку білоруської сторони ті акції, які проходять біля посольства Білорусі в Києві, несуть небезпеку і загрозу діяльності та дипломатичній місії, і співробітникам дипмісії. Для мене це було трохи дивним, оскільки я знаю, що у нас дипломатичні місії охороняються досить серйозно. Що стосується безпеки, я бачив там посилений кордон. В кожному випадку завжди реагують правоохоронні органи. Це нормальна практика. Проблема в тому, що ті білоруси, які були змушені переїхати в Україну від переслідувань і жорстокого придушення акцій протестів, очевидно, що вони накопичили негатив стосовно білоруської влади, і таким чином вони проявляють його в Україні", — сказав він.
Що відбувається в Білорусі: Хроніка протестів
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
- Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.
- Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.
- У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.
- Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка не легітимним президентом.
- 16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.
- 17 серпня підприємства по всій Білорусі почали страйкувати.
- Лукашенко перед працівниками МКЗТ заявив: "поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".
- Білоруська опозиція створила Координаційну раду, мета якої - забезпечити транзит влади.
- Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що може залучити армію для розгону протестувальників. Також про готовність застосування бойової зброї проти протестувальників заявили й в білоруському МВС.
- 15 Вересня Верховна Рада України прийняла заяву щодо подій у Білорусі. Нардепи назвали вибори нечесними, засудили репресії і підтримали введення Євросоюзом санкцій проти білоруських чиновників.
- 17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах і визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.
- Країни Заходу запровадили санкції проти Лукашенка та представників його режиму. До них планує долучитися й Україна.
- 26 жовтня в Білорусі розпочався безстроковий загальнонаціональний страйк.
- У Мінську ввечері 12 листопада помер протестувальник Роман Бондаренко, якого 11 листопада невідомі особи в масках викрали з так званої "площі Змін". Це викликало чергову хвилю протестів в Білорусі.
- 26 листопада МЗС Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима через мітинги біля посольства Білорусі в Києві на підтримку протестувальників в Мінську. Також Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України.
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