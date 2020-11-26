Білоруське МЗС незадоволене протестами під посольством Білорусі у Києві.

Послу України в Білорусі Ігорю Кизиму вручили ноту протесту через протести під посольством Білорусі в Києві.

Цю подію дипломат прокоментував в ефірі каналу "Україна 24". Він пояснив, що, на думку білоруської сторони, ті акції, які проходять біля посольства Білорусі в Києві, несуть небезпеку і загрозу діяльності та дипломатичній місії. Хоча він точно знає, що будівлю дуже добре охороняють.

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"Взагалі це нормальна подія. Коли в однієї сторони є занепокоєння щодо дій іншої сторони. І це стосується дипломатичного представництва – такі виклики природня нормальна практика. Але, на жаль, склалося так, що мене в МЗС викликають лише для того, щоб вручити ноту протесту. Сьогодні нота була викликана тими подіями, які відбуваються в Києві скоріше. Тут треба орієнтуватися більше на коментар МЗС", — сказав він.

За словами Кизима, на акції протесту мають реагувати правоохоронці.

"Але питання дійсно полягає в тому, що на думку білоруської сторони ті акції, які проходять біля посольства Білорусі в Києві, несуть небезпеку і загрозу діяльності та дипломатичній місії, і співробітникам дипмісії. Для мене це було трохи дивним, оскільки я знаю, що у нас дипломатичні місії охороняються досить серйозно. Що стосується безпеки, я бачив там посилений кордон. В кожному випадку завжди реагують правоохоронні органи. Це нормальна практика. Проблема в тому, що ті білоруси, які були змушені переїхати в Україну від переслідувань і жорстокого придушення акцій протестів, очевидно, що вони накопичили негатив стосовно білоруської влади, і таким чином вони проявляють його в Україні", — сказав він.

Що відбувається в Білорусі: Хроніка протестів

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.

Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка не легітимним президентом.

16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.

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Автор: Андрій Василюк