Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.
"Я впевнена, що на нас чекає модернізація Апарату Верховної Ради, модернізація Регламенту, який був прийнятий у 2010 році", – зазначила Кравчук.
Читайте такожДепутати розглядають звільнення Разумкова з посади голови ВР (онлайн-трансляція)На уточнювальне запитання, про які саме зміни до Регламенту йдеться, вона пояснила: "Я думаю, що якраз цим займуться і Руслан Стефанчук (перший заступник голови Ради – Ред.), і Олександр Корнієнко (перший заступник голови фракції "СН" – Ред.)".
За її словами, однозначно "потрібно буде з поправковим спамом боротися, зі спамом у вигляді постанов, які блокують підписання (законів – Ред.)".
Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський 6 жовтня своїм указом звільнив Руслана Стефанчука від виконання обов'язків представника глави держави в Раді.
Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня розгляне питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.
Потенційним кандидатом на посаду керівника парламенту замість Разумкова є Стефанчук. Водночас на його посаду претендує Олександр Корнієнко.