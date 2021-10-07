Необхідно буде боротися з великою кількістю постанов, які блокують підписання законів, повідомила заступник голови фракції "СН".

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

"Я впевнена, що на нас чекає модернізація Апарату Верховної Ради, модернізація Регламенту, який був прийнятий у 2010 році", – зазначила Кравчук.

Читайте такожДепутати розглядають звільнення Разумкова з посади голови ВР (онлайн-трансляція)На уточнювальне запитання, про які саме зміни до Регламенту йдеться, вона пояснила: "Я думаю, що якраз цим займуться і Руслан Стефанчук (перший заступник голови Ради – Ред.), і Олександр Корнієнко (перший заступник голови фракції "СН" – Ред.)".

За її словами, однозначно "потрібно буде з поправковим спамом боротися, зі спамом у вигляді постанов, які блокують підписання (законів – Ред.)".

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський 6 жовтня своїм указом звільнив Руслана Стефанчука від виконання обов'язків представника глави держави в Раді.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня розгляне питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.

Потенційним кандидатом на посаду керівника парламенту замість Разумкова є Стефанчук. Водночас на його посаду претендує Олександр Корнієнко.

Автор: Таня Поляковська