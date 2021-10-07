Очільник держави прийняв важливе кадрове рішення.

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов’язків представника глави держави у парламенті.

Текст відповідного указу №522/2021 від 6 жовтня оприлюднено на сайті президента.

"Увільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків представника президента України у Верховній Раді України", – йдеться в документі.

Нагадаємо, 2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР.

Верховна Рада 7 жовтня розгляне питання про відкликання Разумкова з посади спікера.

Руслан Стефанчук є потенційним кандидатом на посаду керівника парламенту замість Разумкова.

Володимир Зеленський вперше призначив Стефанчука представником президента в Раді у травні 2019 року. Стефанчук – юрист, він пройшов у парламент за списком партії "Слуга народу".

Пізніше – 19 серпня 2019-го, український лідер звільнив Стефанчука з посади і у той же день знову на неї призначив за згодою.

Автори: Вікторія Токарєва, Екатерина Присяжнюк