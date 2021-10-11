22 вересня в Київській області невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що у нього нібито був конфлікт зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром.

Про це він розповів у програмі "Світське життя".

За його словами, він дізнався про замах на Шефіра вночі. Той нервував, але поводився "як міцна людина".

"Я просто не розумію, як люди можуть навіть думати, що таким чином можна впливати на країну, на президента. І точно на Шефіра не можна так впливати", - сказав він.

Читайте такожЗеленський розповів, у якій країні планує навчатися його донькаЗМІ писали, що між ними "пробігла чорна кішка", після чого Шефір зібрав речі і з'їхав з офісу президента. Зеленський заявив, що нічого про це не знає.

"Між нами з Сергієм Шефіром жодна тваринка, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби",-підкреслив він.

22 вересня в районі села Лісники Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. Його водій отримав три вогнепальні поранення. Сам Шефір не постраждав.

За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 КК).

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти по ньому, а в водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк заявив, що для нього цей напад є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

Автор: Людмила Жерновська