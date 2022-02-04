На його думку, Путін намагається активно тестувати "червоні лінії" Заходу.

Міністр закордонних справ України (2014-2019 років) Павло Клімкін зазначає, що президенту Росії Володимиру Путіну зараз не вигідно йти в "жорстку історію масивних військових провокацій".

Як передає кореспондент УНІАН, про він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Зараз все залежить від переговорів між Росією і Сполученими Штатами... Так само як і, і це дуже важливо розуміти, від переговорів між Росією і Китаєм. Завтра, до речі, вони зустрічаються на початку Олімпіади", - зазначив Клімкін.

Читайте такожЗеленський та Макрон поговорили вдруге за тиждень: про що йшла моваНа думку колишнього міністра, між ними є реальна координація і Путін намагається тестувати "червоні лінії" Заходу.

"Тому наразі Путіну не вигідно іти в жорстку історію масивних військових провокацій", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки Крістіна Квін наголошує, що все міжнародне суспільство буде дуже скептично налаштоване до будь-яких заяв Росії про начебто спровоковані чи здійснені Україною атаки.

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