Ідею ініціювали депутати партії Путіна.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський президент поінформований щодо ідеї депутатів Держдуми РФ офіційно перекинути зброю підконтрольним Кремлю бойовикам на Донбасі.

Про це Пєсков заявив на брифінгу 27 січня.

"Президенту, звісно, прекрасно відомо про цю думку, про цю точку зору. Він із розумінням ставиться до того, наскільки чутливою ця тема є для "Єдиної Росії". Зараз немає якоїсь реакції президента на подібні ініціативи", – відповів речник глави РФ.

Напередодні у "Єдиній Росії" ініціювали офіційне постачання зброї для окупаційної влади самопроголошених псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР".

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров м’яко натякнув депутатам Путіна, що ця ідея суперечить "Мінським домовленостям": "Ми - прихильники безумовного виконання мінських домовленостей, які зараз "саботує" Україна".

Крім того, у Держдумі РФ, на тлі загрози повномасштабного вторгнення в Україну, комуністи зареєстрували проект, який передбачає визнання Росією "ЛДНР", що теж суперечить "Мінським угодам".

Саме до "Мінських угод" Кремль посилається, коли йдеться про заклики до Росії щодо підтримки безпеки на окупованих частинах Донбасу. У МЗС РФ іти на діалог з Києвом не хочуть, проте регулярно звинувачують Україну у небажанні виконувати "Мінськ".

При цьому міжнародні спостерігачі повсякчас підтверджують порушення з боку найманців Кремля.

Москва хоче змусити Київ піти на прямі переговори з "представниками" невизнаних псевдореспублік, знявши цим з себе відповідальність за розв’язані бойові дії на Сході України. Путін неодноразово стверджував, що РФ у конфлікті на Донбасі "третя сторона".

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