Комісію очолила народний депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Верховна Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України (№5243).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, з урахуванням поправок, проголосували 252 із 348 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачається утворити ТСК. Її завдання - вивчення та розслідування фактів щодо можливого надання представниками органів державної влади України та іншими особами державі-агресору сприяння у протиправній діяльності проти основ національної безпеки України, виявлення загроз суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній та інформаційній безпеці України, а також вжиття заходів для запобігання таким загрозам.

Зазначається, що метою ТСК є встановлення фактів щодо можливих протиправних дій представників держвлади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором та іншу антиукраїнську діяльність.

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До складу ТСК увійшли 11 депутатів. Її очолила народний депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла. Заступник голови ТСК, згідно з проектом постанови, - депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич. Водночас в опублікованому на сайті ВР висновку профільного комітету до проекту постанови зазначається, що заступником голови ТСК є депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін. Проте під час представлення проекту постанови це озвучено не було.

До складу ТСК також увійшли депутати від "СН" Юрій Мисягін, Віталій Безгін, Олександр Мережко, Олександр Завітневич, Олексій Жмеренецький, Святослав Юраш та Олена Хоменко; депутат від групи "Партія "За майбутнє" Ігор Гузь та депутат від групи "Довіра" Микола Люшняк. Термін діяльності ТСК становить один рік з дня її утворення.

Звіт ТСК про виконану роботу передбачається заслухати на пленарному засіданні ВР не пізніше як через 6 місяців з дня її утворення. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

У пояснювальній записці зауважується, що у засобах масової інформації оприлюднені аудіозаписи, які "свідчать про співпрацю представників державної влади України з посадовими особами держави-агресора, зокрема щодо схем постачання електроенергії до анексованого Російською Федерацією Криму, питання обміну військовополоненими на тимчасово окупованому Донбасі, отримання прибутку ціною державних інтересів, прав та свобод громадян України".

"Відповідні матеріали викликають широкий суспільний резонанс та стають предметом розслідування правоохоронними органами не тільки на предмет виявлення ознак кримінального правопорушення, а й ознак загроз національній безпеці України, що знаходиться в стані озброєного протистояння з державою-агресором, з представником якої посадові особи України ведуть перемовини в обхід офіційних дипломатичних каналів", - наголошується в тексті.

Зазначається, що ці обставини вказують на необхідність створення у парламенті ТСК.

Плівки Медведчука-Суркова: що відомо

25 лютого видання Цензор.нет оприлюднило аудіозапис розмови двох людей, голосами схожих на екс-помічника президента Росії Владислава Суркова та народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, які обговорювали постачання електроенергії до захопленого Криму.

Крім цього, сторони говорять про обмін бранцями на Донбасі. В ході бесіди Медведчук розповідає Суркову, що саме Порошенко запропонував йому займатися питаннями звільнення полонених.

Сам Медведчук не став підтверджувати факт розмови.

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Автор: Таня Поляковська