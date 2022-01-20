Як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, у Вашингтоні ухвалили рішення про готовність запровадити дуже болісні санкції проти РФ у разі вторгнення російських військ в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що США готові "перекрити кисень" російській економіці і багатіям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС розповів про підсумки переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який 19 січня перебував з візитом у Києві.

"Сполучені Штати розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару. Я не можу розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій узгодження дій між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками. І дуже важливо їм не нашкодити", - зазначив Кулеба.

Читайте такожОчільник МЗС України назвав умову завершення конфлікту з Росією

"Але принципово, що рішення у Вашингтоні вже ухвалене. США готові застосувати усю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб "перекрити кисень" російській економіці та російським багатіям. Росія також втратить доступ до цілої низки важливих для неї і її розвитку технологій", - заявив глава МЗС.

За його словами, у Києві Блінкен особисто запевнив у готовності США застосувати ці та інші важелі для стримування Росії.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, оскільки вона стикнеться із серйозними наслідками у вигляді санкцій. За його словами, зокрема, російські банки не зможуть проводити операції в доларах.

Водночас Байден визнав, що Росія має значну військову перевагу над Україною і, ймовірно, зможе здобути перемогу у разі широкомасштабного конфлікту.