Блінкен висловив надію, що РФ між дипломатією та війною обере перше.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який напередодні відвідав Київ, розповів, якими способами Сполучені Штати з союзниками мають намір захищати Україну від агресії Росії.

Про це йдеться в його інтерв'ю "Голосу Америки", пише "Сьогодні".

За його словами, США надали РФ вибір між діалогом і дипломатією з одного боку і конфронтацією з тяжкими наслідками - з іншого.

"У нас були дипломатичні контакти з Росією з приводу стратегічної стабільності. Ми сподіваємося, що для Росії перевага в тому, щоб вибрати дипломатичний шлях. Ми знаємо, що агресія проти України триває. Ми - не тільки США, а й багато країн - будемо рішуче рухатися", - заявив дипломат.

За його словами, для протистояння Росії є три шляхи.

"По-перше, ми інтенсивно виробляємо потужні фінансові, економічні, експортні санкції. Я не говорю докладно про це, ще занадто рано, але ми скоординувалися з партнерами США. Друге - ми надаємо подальшу оборонну і військову допомогу Україні. Третє - безумовно, НАТО посилюватиме оборону на східному фланзі. Дивує в цьому те, що якщо подумати, президент Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити. Крім усього іншого, після російського заходу в Україну, коли вона забрала Крим і увійшла на Донбас, з'явилися наслідки й для самої Росії", - сказав Блінкен.

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Він додав, що не слід залишати дипломатичних спроб - потрібно побачити реакцію Путіна на них. Блінкен також пообіцяв повернутися до всіх важелів впливу на РФ у разі нової агресії проти України.

Напередодні президент США Джо Байден пригрозив Росії небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Блінкен під час візиту до Києва 19 січня заявив, що нарощування російських військ біля кордонів України означає, що Путін може віддати наказ про напад практично без попередження.

Раніше в Німеччині висловитися проти відключення Росії від SWIFT у разі нападу на Україну. У Білому домі ж кажуть, що дане питання не знято з порядку денного.