Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що європейські політики неоднозначно ставляться до його зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він поскаржився, що в Брюсселі йому постійно висувають претензії з приводу цих зустрічей і розповідають, чому він не повинен зустрічатися з Путіним. Однак при цьому в неофіційній обстановці намагаються дізнатися подробиці цих розмов.

"Я зустрічаюся з Путіним, і всі критикують мене, а коли я повертаюся після зустрічі з Путіним, всі в туалетах у Брюсселі запитують мене, що він сказав. То чому б їм теж не піти і не поспілкуватися з ним?", – заявив Фіцо.

Він також розкритикував ООН, назвавши її "посміховиськом". За словами Фіцо, Організація Об'єднаних Націй мала забезпечувати мир і застосовувати військову силу там, де це необхідно для його підтримання, але сьогодні це далеко від дійсності.

"Сьогодні ООН – посміховисько. Хто зупинить американців в Іраку? Хто зупинить Росію в Україні? Хто зупинить американців в Ірані? Хто зупинить американців, наприклад, у Венесуелі?", – зазначив Фіцо.

Фіцо і Росія

Раніше польське агентство PAP повідомляло, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо збирається летіти до Москви на 9 травня через Польщу після відмови країн Балтії пропустити його літак через свій повітряний простір. У Кремлі вже підтвердили присутність словацького прем'єра на військовому параді.

А на саміті ЄС прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск потролив Фіцо за його зв'язки з Москвою.

