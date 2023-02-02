Перший заступник голови РФ при ООН поскаржився, що "України у програмі роботи в лютому буде більш ніж достатньо".

Російські дипломати скликають засідання Радбезу ООН, на якому вони мають намір скаржитися на наростаючі поставки Україні західної зброї.

Як заявив перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, 24 лютого країни Заходу запросили засідання з приводу річниці кривавого вторгнення РФ в Україну.

"Ми в боргу не залишимося. На 8 лютого ми запросили засідання щодо перспектив мирного врегулювання української кризи (російсько-української війни - УНІАН) в умовах наростаючих поставок західної зброї. Не пропустимо і річницю підписання Мінських угод", - написав він.

Полянський поскаржився, що "України у програмі роботи в лютому буде більш ніж достатньо", все тому ж - через агресію Росії. "Ми до цього готові, нам є що сказати", - упевнений путінський дипломат.

Війна в Україні - хронологія провалів Росії

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

В даний час активні бої в основному тривають на Донецькому напрямку. Є ризик повторного наступу ЗС РФ з Білорусі.

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