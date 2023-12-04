Крім того, лідери ЄС заявлять про готовність почати переговори з Боснією і Герцеговиною про членство, коли країна виконає необхідні умови.

Лідери 27 країн-членів Євросоюзу на саміті 14-15 грудня вирішать почати переговори з Україною і Молдовою про вступ до складу спільноти, повідомляє Reuters з посиланням на проект підсумкової декларації саміту.

Як наголошується в проекті документа, "Єврорада вирішує відкрити переговори про членство з Україною і Молдовою".

Крім того, лідери ЄС заявлять про готовність почати переговори з Боснією і Герцеговиною про членство, коли країна виконає необхідні умови. Також у проекті декларації йдеться, що ЄС готовий надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, "коли і якщо країна виконає необхідні умови".

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Як підкреслює агентство з посиланням на європейських дипломатів, це перша версія підсумкової декларації, яка, як очікується, буде змінена в ході переговорів між представникам країн-членів до самого саміту.

Вступ України до Євросоюзу - останні новини

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс вважає, що на ухвалення рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу може піти більше часу, ніж потрібно.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, схоже, збирається зірвати рішення про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, які мають відбутися на Європейській Раді пізніше цього місяця.

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