В МЗС заявили, що питання зміни назви наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії.

Україна не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело за прикладом Литви, яка нещодавно затвердила нову назву для цієї країни.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит BBC News Україна.

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«Питання зміни назви наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії. Грузинська сторона не зверталася до МЗС з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело», - йдеться у повідомленні.

Як називати Грузію

Литва наприкінці грудня офіційно узаконила нову назву для Грузії – Сакартвело.

Саме так називають свою країну самі грузини.

У світі поширеними найменуваннями для країни є російське «Грузія» та латинське Georgia.

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Автор: Тамара Отовська