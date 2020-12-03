За словами глави МЗС РФ, врегулювання ситуації на Донбасі залежить від діалогу з бойовиками, які направляються і контролюються Росією.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову назвав спровоковану Росією війну на Донеччині «внутрішньоукраїнcькою» темою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лавров заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке проходить у форматі відеоконференції.

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За словами глави МЗС РФ, врегулювання ситуації на Донбасі залежить від діалогу з бойовиками, які направляються і контролюються Росією.

«Розраховуємо, що Київ нарешті перестане саботувати реалізацію Мінських домовленостей, які є безальтернативною основою "внутрішньоукраїнського" врегулювання і не ухилятиметься від виконання рішень Паризького саміту в "нормандському форматі", від прямого діалогу з Донецьком і Луганськом", - заявив Лавров.

Окремо він висловив "глибоку заклопотаність" з приводу становища російськомовного населення в Прибалтиці і Україні.

РФ визнала, що війна на Донбасі - не "внутрішній конфлікт"

Раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що Василь Небензя сказав про конфлікт на Донбасі наступні слова: "Це не внутрішній конфлікт в Україні, це політичний конфлікт між РФ і Україною".

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Автор: Віталій Саєнко