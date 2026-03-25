Студентів та школярів готуватимуть до оборони, незалежно від статі, - новий закон

Українські студенти та школярі отримуватимуть навички захисту країни під керуванням професійних інструкторів. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 263 народних депутата.

Йдеться про Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (№13347).

Як зазначили в парламенті, закон передбачає створення спеціальних центрів підготовки та запровадження нових предметів у школах.

Зокрема, вогневі вправи відпрацьовуватимуться на полігонах Збройних сил України та на сучасних інтерактивних тренажерах.

Замість базової загальновійськової підготовки

Зазначається, що законом замість базової загальновійськової підготовки передбачено запровадження комплексного підходу - підготовка до національного спротиву. Підготовка стосуватиметься студентів та учнів незалежно від статі.

Так, у закладах освіти з’явиться дисципліна "Основи національного спротиву", а викладання предмету "Захист України" буде оновлено та вдосконалено.

Також передбачено створення спеціалізованих Центрів підготовки громадян до національного спротиву, призначених для проведення практичних занять.

Стрільби відбуватимуться, зокрема, на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах та на сучасних інтерактивних тренажерах.

Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити "збройні" модулі курсу іншими складовими підготовки. Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільняються від практичних занять.

Загальні положення

В цілому ж в законі вказується, зокрема, що основою підготовки громадян України до національного спротиву є комплекс теоретичних і практичних заходів, спрямованих на формування необхідних знань, умінь і навичок для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Підготовка проводиться в центрах підготовки громадян до національного спротиву за програмами, розробленими Міністерством оборони України.

До проведення заходів підготовки громадян України до національного спротиву залучаються ветерани війни, заклади освіти незалежно від форми власності, заклади фізичної культури і спорту, громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на сприяння забезпеченню національної безпеки і оборони та військово-патріотичного виховання.

Для розміщення центрів підготовки громадян до нацспротиву та їх філій в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць використовується інфраструктура органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій.

Інші сьогоднішні рішення Ради

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 25 березня, український парламент ухвалив закон, який звільняє пошкоджене житло від плати за управління.

Так, на час дії воєнного стану та протягом року після його завершення споживачі не сплачуватимуть за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і його експлуатація неможлива через обстріли.

