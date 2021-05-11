Радник керівника Офісу президента вважає, що деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства.

Народним депутатам від партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які підозрюються у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму доведеться пройти через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Навряд чи хтось міг подумати, що Віктор Медведчук почне ховатися десь лісами чи на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні по відношенню і до нього також працює закон. Зображав з себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька та Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму вже після окупації, а у підсумку – просто десь сховався від слідчих дій", - заявив він.

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На переконання Подоляка, це може викликати тільки іронічну посмішку – як впливає сила закону на людей, які звикли жити над законом протягом десятиліть.

"На жаль, історія з Медведчуком - це класична історія про "вічно недоторканих, яким закони не писані". Так чи інакше, Медведчуку, як і його спільникам, доведеться пройти через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом. Сховатися не вийде" - наголосив він.

Радник керівника Офісу президента вважає, що деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства.

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"По-перше, державна безпека постійно знаходилася під руйнівними ударами його дивної медіаімперії. По-друге, десятки класичних непрозорих схем і оборудок, про що є багато журналістських розслідувань. Як мінімум. Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організовувати свої "енергетичні бізнеси" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах протягом багатьох років допомагав Медведчуку уникати уваги правоохоронців та прокуратури. У президента Зеленського достатньо політичної волі, щоб в Україні дійсно працював принцип верховенства права і рівності усіх громадян перед законом і судом", - резюмував Подоляк.

Санкції та підозра для Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму) ККУ. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв`язку з цим розслідуванням.

Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозри Медведчуку і Козаку у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозри за трьома епізодами: щодо незаконної передачі РФ газового родовища, передачі російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, - стосовно прихованого військового підрозділу Збройних сил України та проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

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Автор: Костянтин Гончаров