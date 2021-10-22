Безугла не виключила, що комісія може запросити на своє засідання міністра оборони Андрія Тарана.

У заслуховуванні президента України Володимира Зеленського на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців" немає потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу по завершенню чергового засідання повідомила голова парламентської ТСК Мар'яна Безугла.

Вона розповіла, що на наступному тижні комісія буде готова оприлюднити проміжний звіт, однак не дала чіткої відповіді, чи будуть названі причини скасування операції із затримання "вагнерівців", і прізвища тих, хто віддав наказ її скасувати чи перенести.

"Все, що можна верифікувати, ми верифікуємо (підтвердимо доказами, зокрема, документами - УНІАН). На скільки ми зможемо відповісти на кожне питання, це зможе оцінити кожен під час презентації проміжного звіту", - сказала Безугла.

За її словами, можливо комісія запросить на засідання ще й міністра оборони Андрія Тарана, "до якого залишилися запитання".

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Відповідаючи на запитання, чому на засідання не запросять президента України Володимира Зеленського як верховного головнокомандувача і безпосереднього керівника міністра оборони, щоб почути його думку, Безугла спочатку сказала, що діючий президент має імунітет на відміну від колишніх, і тому його не можна запросити.

"Ми не можемо допитувати президента - відповідно до закону про ТСК він є особою недоторканою. На відміну від Петра Порошенка, якого ми хотіли заслухати тому, що він зазначив, що у 2018 році санкціонував операцію по вагнерівціях", - зазначила депутат.

На уточнення, що комісія - не правоохоронний орган і на її засідання запрошують, а не приводять силоміць як на допит, вона відповіла, що у заслуховуванні Зеленського немає потреби: "Поки ми потреби в цьому не бачимо, оскільки ми отримали ті відповіді. які потрібні для проміжного звіту ТСК".

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Після брифінгу біля будівлі комітетів ВРУ зібралися два невеликі мітинги. На одному вимагали притягнути до відповідальності екс-президента України Петра Порошенка "за провал операції по виведенню українських військових з оточення під Іловайськом". А учасники другої скандували в бік перших, що вони – "проплачені тітушки". На мітингу однією в перших виступила голова ТСК Безугла.

Справа "вагнерівців" - довідка УНІАН

29 липня 2020 року в Білорусі затримали бойовиків з ПВК "Вагнера", 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були і ті, хто воювали проти України на Донбасі.

Тоді правоохоронці Білорусі повідомили, що до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь тоді звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Всі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала 32 затриманих "вагнерівців" Росії.

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Бутусов з посиланням на власні джерела повідомив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера" була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України з їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з Офісу президента.

Своєю чергою в ОП, Службі зовнішньої розвідки і СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України.

10 вересня голова ТСК Безугла заявила, що комісія не знайшла доказів зриву спецоперації з вини українських спецслужб або керівництва держави. Також вона наголосила, що рішення про скасування спецоперації в Україні ніхто не приймав. Натомість було прийнято рішення її відтермінування.

Автор: Дмитро Хилюк